2020-01-10T08:28:57+03:00
Происшествия

Два наркопритона обнаружили в Иркутской области

Их организаторам грозит лишение свободы на срок до 4 лет
Анна ПОПОВА
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Два наркопритона обнаружили в Иркутской области в первую неделю январяДва наркопритона обнаружили в Иркутской области в первую неделю январяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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2020 год только начался, а полицейские из Иркутской области уже успели раскрыть деятельность двух наркопритонов. Один из них находился в Ангарске, второй - в Черемхово. Организаторы пускали к себе в квартиры наркозависимых, и позволяли им употреблять запрещенные вещества в их доме.

- В обоих притонах полицейские обнаружили следы наркотиков различного происхождения и медицинские шприцы, которые использовали зависимые посетители квартир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские уже задержали обоих организаторов. Ими оказались 56-летний наркозависимый ангарчанин и 48-летний житель Черемхово. Их обоих ждет уголовное наказание за содержание притона, которое подразумевает лишение свободы на срок до 4 лет.

Кстати, в прошлом году полицейские из Иркутской области пресекли деятельность 28 наркопритонов в разных населенных пунктах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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