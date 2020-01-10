10 Янв. 2020 2020-01-10T08:28:57+03:00

Два наркопритона обнаружили в Иркутской области в первую неделю января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Их организаторам грозит лишение свободы на срок до 4 лет

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2020 год только начался, а полицейские из Иркутской области уже успели раскрыть деятельность двух наркопритонов. Один из них находился в Ангарске, второй - в Черемхово. Организаторы пускали к себе в квартиры наркозависимых, и позволяли им употреблять запрещенные вещества в их доме.

- В обоих притонах полицейские обнаружили следы наркотиков различного происхождения и медицинские шприцы, которые использовали зависимые посетители квартир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские уже задержали обоих организаторов. Ими оказались 56-летний наркозависимый ангарчанин и 48-летний житель Черемхово. Их обоих ждет уголовное наказание за содержание притона, которое подразумевает лишение свободы на срок до 4 лет.

Кстати, в прошлом году полицейские из Иркутской области пресекли деятельность 28 наркопритонов в разных населенных пунктах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU