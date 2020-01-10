Два наркопритона обнаружили в Иркутской области
2020 год только начался, а полицейские из Иркутской области уже успели раскрыть деятельность двух наркопритонов. Один из них находился в Ангарске, второй - в Черемхово. Организаторы пускали к себе в квартиры наркозависимых, и позволяли им употреблять запрещенные вещества в их доме.
- В обоих притонах полицейские обнаружили следы наркотиков различного происхождения и медицинские шприцы, которые использовали зависимые посетители квартир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские уже задержали обоих организаторов. Ими оказались 56-летний наркозависимый ангарчанин и 48-летний житель Черемхово. Их обоих ждет уголовное наказание за содержание притона, которое подразумевает лишение свободы на срок до 4 лет.
Кстати, в прошлом году полицейские из Иркутской области пресекли деятельность 28 наркопритонов в разных населенных пунктах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU