2020-01-10T09:00:22+03:00
Происшествия

Ребенок скатился с горки в одном из дворов Черемхова прямо под колеса автомашины

К счастью, первоклассник сильно не пострадал
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Ребенок скатился с горки в одном из дворов Черемхова прямо под колеса автомашины.Ребенок скатился с горки в одном из дворов Черемхова прямо под колеса автомашины.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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-Уух! Поехали!!!

Каждый мальчишка, лихо скатываясь с деревянной горки во дворе, хочет, чтобы его "тормозной путь" был как можно длиннее, а удовольствия у него было больше. Увы, это не всегда заканчивается благополучно. В Черемхове семилетний мальчик, катясь с горки, попал прямо под колеса машины. По счастью, трагедии удалось избежать - ребенок жив.

- Дорожный инцидент произошел вчера вечером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительным данным, чтобы сократить путь, 40-летний водитель «Хонда ЦРВ» заехал во двор, где и совершил наезд ребенка, который скатился с деревянной горки.

Автомобиль в узком пространстве ехал медленно, да и школьник успел среагировать. Поэтому первоклассник получил травмы, но, после осмотра врача, отпущен домой. А вот ГИБДД проводит проверку по поводу этого ЧП.

КСТАТИ

В Иркутской области ликвидируют стихийные горки

Их убирают там, где опасные спуски с горок вблизи проезжей части. С начала зимы только сотрудниками ГИБДД ликвидировано свыше 110 таких горок. .

. Если вы увидели снежный или ледяной спуск, расположенный вблизи дороги и представляющий опасность, не оставайтесь равнодушными, сообщите о нем в отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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