Ребенок скатился с горки в одном из дворов Черемхова прямо под колеса автомашины
-Уух! Поехали!!!
Каждый мальчишка, лихо скатываясь с деревянной горки во дворе, хочет, чтобы его "тормозной путь" был как можно длиннее, а удовольствия у него было больше. Увы, это не всегда заканчивается благополучно. В Черемхове семилетний мальчик, катясь с горки, попал прямо под колеса машины. По счастью, трагедии удалось избежать - ребенок жив.
- Дорожный инцидент произошел вчера вечером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительным данным, чтобы сократить путь, 40-летний водитель «Хонда ЦРВ» заехал во двор, где и совершил наезд ребенка, который скатился с деревянной горки.
Автомобиль в узком пространстве ехал медленно, да и школьник успел среагировать. Поэтому первоклассник получил травмы, но, после осмотра врача, отпущен домой. А вот ГИБДД проводит проверку по поводу этого ЧП.
КСТАТИ
В Иркутской области ликвидируют стихийные горки
Их убирают там, где опасные спуски с горок вблизи проезжей части. С начала зимы только сотрудниками ГИБДД ликвидировано свыше 110 таких горок. .
. Если вы увидели снежный или ледяной спуск, расположенный вблизи дороги и представляющий опасность, не оставайтесь равнодушными, сообщите о нем в отдел ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU