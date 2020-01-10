Футболист из Братска Федор Кудряшов продолжит карьеру в Турции

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:32:44+03:00

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Футболист из Братска Федор Кудряшов вновь продолжит карьеру в Турции. На днях 32-летний сибиряк подписал контракт с клубом «Антальяспор» из Антальи. Как сообщается на официальном сайте турецкой команды соглашение рассчитано на 1,5 года. Новая команда Федора на данный момент занимает 16-ю строчку в чемпионате Турции.

antalyaspor Братский футболист Федор Кудряшов подписал контракт с турецким "Антальяспором"

Напомним, ранее, Федор Кудряшов уже играл на берегах Босфора. В этом году он защищал цвета «Истанбула». Спустя полгода он вернулся в чемпионат России, где с июля до декабря 2019-го выступал за «Сочи». Федор сыграл за команду 16 матчей, в которых забил один мяч. Напомним, летом 2018-го Федор выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, где наша команда добралась до четвертьфинала.

ДОСЬЕ «КП»

Федор Кудряшов

Родился: 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан.

Заниматься футболом начал в секции братского «Сибиряка». Играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек», казанский "Рубин" и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU