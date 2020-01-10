В четырех скорых поездах «Иркутск-Черемхово-Зима» появился бесплатный Wi-Fi

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:25:45+03:00

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В век информационных технологий никого не удивишь такой штукой как интернет. Сейчас быть online 24 часа в сутки стало обычным делом. Для многих это такая же необходимость, как звонок по телефону. Так и условия все есть. Беспроводной интернет подключен почти везде: в торговых центрах, в кафе, а теперь он появился еще и в скорых поездах «Иркутск-Черемхово-Зима».

- Wi-Fi подключили на рейсах №7101, №7103, №7106 и №7110, - рассказала пресс-секретарь АО «Байкальской пригородной пассажирской компании» Елена Банько. – В декабре прошлого года начался пробный запуск системы. Как только убедились, что все работает исправно, запустили в полном режиме.

Подключиться к сети пассажиры могут бесплатно. Его скорость позволяет смотреть видео, слушать музыку, общаться в социальных сетях и мессенджерах. Кроме этого, можно зайти на информационно-развлекательный портал. Он работает даже в режиме offline.

ИСТОЧНИК KP.RU