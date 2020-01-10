Ледовую переправу через реку Иркут в Шелеховском районе временно закрыли

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:40:40+03:00

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В Шелеховском районе сотрудники МЧС закрыли ледовую переправу через реку Иркут, которая связывала населенные пункты Моты и Шаманка. Запрет вступил в силу 10 января. Он связан с тем, что на поверхности переправы образовалась наледь, а кое-где появились участки открытой воды.

- Перед выездом на лед установили запрещающие знаки, чтобы ни пешеходы, ни автомобилисты не попытались пересечь реку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы настоятельно рекомендуют жителям поселков Моты и Шаманка пользоваться обычной дорогой, пока лед на переправе не достигнет такой толщины, которая может выдержать большой вес. Если вы вдруг заметите, что кто-то все-таки собрался пересечь Иркут на опасном участке, сообщите об этом по телефону доверия МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU