2020-01-10T11:40:40+03:00
Общество

Ледовую переправу через реку Иркут в Шелеховском районе временно закрыли

Чтобы попасть в село Шаманка, водителям и пешеходам придется пользоваться обычной дорогой
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ледовую переправу через реку Иркут в Шелеховском районе временно закрылиЛедовую переправу через реку Иркут в Шелеховском районе временно закрылиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Шелеховском районе сотрудники МЧС закрыли ледовую переправу через реку Иркут, которая связывала населенные пункты Моты и Шаманка. Запрет вступил в силу 10 января. Он связан с тем, что на поверхности переправы образовалась наледь, а кое-где появились участки открытой воды.

- Перед выездом на лед установили запрещающие знаки, чтобы ни пешеходы, ни автомобилисты не попытались пересечь реку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы настоятельно рекомендуют жителям поселков Моты и Шаманка пользоваться обычной дорогой, пока лед на переправе не достигнет такой толщины, которая может выдержать большой вес. Если вы вдруг заметите, что кто-то все-таки собрался пересечь Иркут на опасном участке, сообщите об этом по телефону доверия МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ледовую переправу через реку Иркут в Шелеховском районе временно закрыли
В четырех скорых поездах «Иркутск-Черемхово-Зима» появился бесплатный Wi-Fi
Футболист из Братска Федор Кудряшов продолжит карьеру в Турции
Ребенок скатился с горки в одном из дворов Черемхова прямо под колеса автомашины
В Бурятии почтальонка украла деньги из стариковских пенсий, чтобы раздать долги
Два наркопритона обнаружили в Иркутской области
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
Два уголовных дела завели на директора строительной фирмы в Иркутске
Конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» проводит Торгово-промышленная палата России
Подведены итоги грантового конкурса ИНК «Энергия родной земли»
Полицейские расследуют серию пожаров на смоленском кладбище в Иркутске
Два с начала 2020 года: наркопритоны закрыли в Ангарске и Черемхово
Прятала наркотики в нижнем белье: жительницу Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за сбыт
Отопление вернулось в дома жителей поселка Мама в Иркутской области
На спор вокруг главной елки: водителя, устроившего автохоровод в Братске, задержали
Прогноз погоды в Иркутске 10 января: днем -12
Выхватил нож и ударил в шею: жителя Саянска, убившего соседа из-за замечания о громкой музыке, заключили под стражу
За время новогодних праздников в Иркутской области задержали 376 нетрезвых водителей
Жители 43 домов в поселке Мама в Иркутской области остались без отопления
Начальник колонии-поселения в Иркутской области пойдет под суд за махинации с лесом
На форуме «Золотой Витязь» Иркутский театр народной драмы завоевал международную награду
Полицейские задержали водителя, который насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области
Заплати налоги и лети спокойно: жительница Бурятии смогла отправиться в Китай после оплаты долга в 35 тысяч рублей
В Иркутске 62-летний мужчина выпал из окна пятого этажа
Выходить на лед на озере Байкал по-прежнему опасно для жизни
На новогодних каникулах почти 7 тысяч жителей Иркутской области свалились в постель с ОРВИ