2020-01-10T13:39:30+03:00
Общество

Строительство ФАПов в Иркутской области затягивается

Депутаты Заксобрания посетили фельдшерско-акушерские пункты, которые должны были возвести еще в 2019 году
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Строительство фельдшерско-акушерских пунктов затягивается. К такому выводу пришли областные парламентарии, посетив объекты в деревнях Бурдаковка и Зуй. Так, модульный ФАП в Бурдаковке Иркутского района начали строить только 29 декабря. Представитель подрядчика заявил, что объект будет закончен в ближайшие дни. Парламентарии высказали опасение, что на получение всех разрешений и лицензий, закупку и установку оборудования уйдет не менее двух месяцев. Аналогичная ситуация с ФАПом в жилом массиве СИБИЗМИР деревни Зуй Ангарского городского округа.

Однако по информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области установку и монтаж 16 модульных ФАПов планировалось закончить 30 декабря 2019 года.

Александр Гаськов подчеркнул, что по федеральной программе, направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в сельских территориях, еще в 2018 году были выделены средства на приобретение модульных ФАПов. Но поскольку деньги поступили уже в конце года, к конкурсным процедурам приступили в 2019. В результате, конкурсы на строительство были завершены только в октябре 2019 года.

- Многие жители в принципе остались без медицинской помощи, - сказал спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. - Сегодня для областных властей крайне важно обеспечить медпомощь в шаговой доступности для каждого жителя региона, и для этого нам надо наращивать темпы строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные ФАПы как раз призваны решить обозначенную проблему. Параллельно нужно увеличивать расходы на развитие областного здравоохранения и привлекать в сельскую местность квалифицированных врачей, фельдшеров и медсестер. Проблема со строительством фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области по-прежнему остра, поэтому находится на нашем контроле.

Также одной из проблем Сергей Сокол назвал то, что муниципалитеты не наделены полномочиями для участия в процессе подготовки и контроля за строительством соцобьектов. Глава ЗС уверен, что обновленное правительство области пересмотрит эти подходы и совместно с депутатами будет найдено оптимальное решение этой задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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