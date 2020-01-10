СК: политика из Бурятии проверяют на причастность к аварии, в которой погибла 17-летняя студентка

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:57:45+03:00

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В Бурятии продолжают разбираться в запутанной истории со смертельным ДТП возле села Батурино. Напомним, вечером 5 января джип на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, которая вышла из автобуса и переходила дорогу. История вызвала большой резонанс. Дело в том, что после аварии автомобиль скрылся, а спустя несколько часов полиции сдался бизнесмен, сказав, что был за рулем, возвращаясь с рыбалки. Причем авто принадлежит не ему, а известному местному политику. В соцсетях все стали обсуждать версию о том, что за рулем в момент ДТП и был владелец машины.

- Предпринимателю предъявили обвинение по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия", - сообщает СУ СКР по Бурятии.

В то же время появились интересные подробности. Так, автомобиль нашли в 10 километрах от места аварии на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля. Видеорегистратора в автомобиле не было.

Теперь следователи выясняют, правдива ли версия обвиняемого или все же к аварии причастен политик? Для этого будут проводиться дактилоскопическая и геномно-молекулярная экспертизы, чтобы установить, кто все-таки был в салоне. Показания проверят на полиграфе. Кроме того, изучаются фото и видео с камеры дорожной фотофиксации и регистратора одной из попуток. Тех автомобилистов, кто проезжал мимо аварии, просят обратиться в правоохранительные органы - имеющихся изображений недостаточно, чтобы понять, кто все-таки сидел за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU