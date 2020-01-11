11 Янв. 2020 2020-01-11T05:38:49+03:00

189 человек оштрафовали за выход на лед в неположенном месте в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Инспекторы службы спасения продолжают патрулировать водоемы Иркутской области, чтобы проверить качество льда на них. Специалисты выявили 575 участков рек и озер, на которые опасно выезжать на транспорте. В этих местах установили запрещающие знаки и соорудили валы, которые не дадут машинам подъехать к ненадежной переправе.

- На сегодняшний день в Иркутской области действует только 30 подготовленных ледовых переправ, по которым можно спокойно передвигаться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Каждый день их тщательно проверяют, и при любом подозрении на то, что лед на стал слишком тонким, такие дороги закрывают.

Несмотря на то, что сотрудники МЧС постоянно предупреждают об опасности выхода на неподготовленные переправы, желающих сократить свой путь и пройти по замерзшему водоему по-прежнему решаются многие. Начиная с 1 ноября 2019 года инспекторы успели оштрафовать 189 человек за то, что они попытались выйти на лед в неположенном месте. Всех подобных нарушителей ждут штрафы за нарушение предписаний инспектора по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU