ВХЛ: ХК Ермак потерпел поражение в гостевом матче против "Югры"

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:10:43+03:00

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Накануне, 10 января, ХК Ермак потерпел очередное поражение в турнире Высшей хоккейной лиги. На этот раз соперником ангарчан стала команда "Югра", с которой они играли на выезде. Она обыграла оранжевую дружину со счетом 3:2. При этом "Югра" находится значительно выше "Ермака" в турнирной таблице - на 3 месте второй конференции. Ермак же, напомним, занимает последнюю, 16 строчку.

- Ангарчанам удалось открыть счет во время одной из первых атак - отличился Даниил Мельник, - сообщает пресс-служба ХК Ермак. - Но в середине периода югорчане уже сравняли счет. В следующем игровом отрезке хозяевам льда удалось выйти вперед - 2:1. Оранжевая дружина быстро забросила ответную шайбу в ворота "Югры" усилиями Ефима Мишкина. Однако в концовке этого периода команде из Ханты-Мансийска удалось выйти вперед - 3:2. В третьем периоде ни "Югре", ни "Ермаку" не удалось забить ни разу.

Ответный матч с тем же соперником ангарчане проведут уже сегодня, 11 января. Встреча также пройдет в Ханты-Мансийске и начнется в 19:30 по иркутскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU