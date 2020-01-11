2020-01-11T12:07:09+03:00
Происшествия

Угроза подтопления домов в Олхинском муниципальном образовании сохраняется

Там перемерзло русло водоотводного канала, из-за чего повысился уровень воды в ручье Винокурный
Анна ПОПОВА
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Угроза подтопления домов в Олхинском муниципальном образовании сохраняетсяУгроза подтопления домов в Олхинском муниципальном образовании сохраняетсяФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Режим ЧС в Олхинском муниципальном образовании по-прежнему сохраняется. Несколько дней назад там перемерзло русло водоотводного канала. Из-за этого уровень воды в ручье Винокурный резко повысился. Это привело к тому, что несколько жилых домов на улицах Калтусная, Советская, Октябрьская и Комсомольская оказались подтопленными.

- Также возможен выход наледи на дорогу Шелехов - Большой Луг, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Вода по-прежнему может подойти и к другим зданиям на пострадавших улицах.

Региональное правительство взяло ситуацию с подтоплением села Олха на особый контроль. Сотрудники службы ГО и СЧ прикладывают все усилия, чтобы сохранить стабильную обстановку в селе, уменьшить последствия подъема воды в ручье и внимательно следят за безопасностью местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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