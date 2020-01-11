В ночь с 11 на 12 января в Свердловском районе Иркутска отключат электроэнергию

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:18:11+03:00

Света не будет на четырех улицах и в одном микрорайоне

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Важная информация для жителей Свердловского района города Иркутска! В ночь с 11 на 12 января на четырех улицах и в одном микрорайоне произойдет плановое отключение электроэнергии.

- Свет отключат в полночь, а уже в 2 часа ночи энергоснабжение будет полностью восстановлено, - сообщили в пресс-службе иркутской электросетевой компании.

Этой ночью свет временно пропадет в трех домах на улице Академическая, в девяти домах на Багратиона, в пятнадцати - на Юбилейной, в двенадцати - в микрорайоне Ершовский, а также в одном доме на Мухиной. В ночь с 11 на 12 января в Свердловском районе отключат электроэнергию на четырех улицах города и в одном микрорайоне. На улицах Академической, Мухиной. Если вы живете в домах, в которых отключат электроэнергию на ночь, то обязательно выключите все электроприборы, чтобы они не пострадали от возможного перепада напряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU