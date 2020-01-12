2020-01-12T04:36:28+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 12 января: днем до -16

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске 12 января: днем до -16Прогноз погоды в Иркутске 12 января: днем до -16Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в воскресенье, 12 января, синоптики обещают переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Но небольшой снег вполне возможен. Ветер в столице Приангарья дует переменный до 5 м/с. Температура воздуха за окном в течение дня -14…-16 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе подует юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, в северных районах местами порывы до 13 м/с. Уличные термометры сегодня по области покажут -13…-18, в пониженных формах рельефа -23…-28.

В северо-восточных районах Иркутской области и в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья метеорологи прогнозируют местами до -8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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