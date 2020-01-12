2020-01-12T05:05:00+03:00
Общество

Гороскоп от бурятских лам на 12 января: день лучше посвятить домашним делам

Гороскоп 12 января: согласно Зурхаю нельзя стричь волосы
Мария КНЯЗЕВА
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Гороскоп от бурятских лам на 12 января: день лучше посвятить домашним деламГороскоп от бурятских лам на 12 января: день лучше посвятить домашним деламФото: Евгения ГУСЕВА
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Бурятские ламы ежедневно составляют гороскоп Зурхай. Сегодня он гласит, что 12 января – 17-ый лунный день, день Солнца с элементом дерево. Воскресенье будет хорош для родившихся в Год дракона. Сегодня благоприятное время для домашних дел.

Бурятские ламы советуют скроить или сшить себе новую одежду и сегодня же ее надеть. Если вы этого не умеете, или чего-то другого, чему давно хотели научиться, сейчас самое время. Все дела, направленные на развитие 12 января пойдут на пользу.

- Отправиться сегодня в дорогу – к находке, исполнению задуманного, - сообщает сайт Традиционная Сангха России.

Чего делать не стоит, так это приводить невестку в дом и отдавать дочь в жены, и ни в коем случае не нужно идти в парикмахерскую. Это и красоты не прибавит, и самочувствие будет неважное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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