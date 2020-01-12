2020-01-12T08:16:39+03:00
Происшествия

Перебегал дорогу: 10-летнего мальчика сбили в Черемхово

Ребенка увезли в больницу
Мария КНЯЗЕВА
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Перебегал дорогу: 10-летнего мальчика сбили в ЧеремховоПеребегал дорогу: 10-летнего мальчика сбили в ЧеремховоФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Перебегать дорогу зимой дело крайне опасное: тормозной путь длиннее, дороги скользкие. Полицейские в Черемхово разбираются в ДТП с участием 10-летнего ребенка. Мальчика сбил водитель, управлявший машиной «Мицубиси Делика».

- Школьник перебегал дорогу в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его увезли в больницу.

Сейчас проводится проверка по факту аварии. В целом полицейские обеспокоены участившимися случаями ДТП с участием детей. Накануне в том же Черемхово семилетний мальчик, скатился с горки прямо под колеса автомобиля. Трагедии удалось избежать, ребенок жив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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