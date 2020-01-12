2020-01-12T09:14:50+03:00
Общество

Угроза подтопления жилых домов под Иркутском: 12 января чистят русло Олхи

Сегодня уровень воды в пределах нормы
Мария КНЯЗЕВА
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Угроза подтопления жилых домов под Иркутском: 12 января чистят русло ОлхиУгроза подтопления жилых домов под Иркутском: 12 января чистят русло ОлхиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Может подтопить жилые дома и затопить дорогу «Шелехов – Большой луг». В Шелеховском районе сохраняется угроза подтопления. Это происходит из-за промерзания русла водоотводного канала ручья Винокурный. Несколько домов на улицах Калтусная, Советская, Октябрьская и Комсомольская накануне подтопило. Режим ЧС ввели 10 числа.

За два дня там обустроили вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов протяженностью 200 метров, создали отводной канал до реки Олха, расчистили русло ручья до дороги областного значения. Сегодня, 12 января, там также проводят превентивные работы.

- Сейчас в Олхе проводится расчистка русла возле дороги и промывка горячей водой водопропускной трубы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – На данный момент угрозы подтопления от реки Олха – нет.

Уровень в реке в воскресенье составляет 107-110 см, тогда как критическим считается 220 см. По прогнозам специалистов вода до него не поднимется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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