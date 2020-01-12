2020-01-12T09:42:32+03:00
Общество

Фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли получил приз FIPRESCI в США

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании
Мария КНЯЗЕВА
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Фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли получил приз FIPRESCI. Фото: кадр из фильмаФильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли получил приз FIPRESCI. Фото: кадр из фильма
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Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова продолжает покорять киноолимпы. В списке награда секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, попадание в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» и новая победа – приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Об этом сообщается на сайте кинокомпании, которая занималась созданием ленты. Напомним, «Дылда» - это история о жизни двух молодых девушек, вернувшихся с фронта в конце 1945 года в послевоенный Ленинград. Это история их боли, их попыток начать новую жизнь. Главную роль – ту самую «Дылду» - играет иркутянка Виктория Мирошниченко. Что примечательно, это был дебютный фильм нашей землячки.

- Съемки были тяжелые, всю осень и зиму дочь буквально разрывалась между учебой в Москве и работой в Питере, жила на два города, но все-таки выдержала, - рассказывала "Комсомольской правде" в Иркутске мама актрисы Ольга Мирошниченко. – Готовясь к роли, Виктория встречалась с блокадниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли получил приз FIPRESCI в США
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