2020-01-12T13:00:09+03:00
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Документальные фильмы покажут 16, 17 и 19 января бесплатно в Иркутске

В программе фестиваля SiberiaDOC в 2020 году четыре фильма
Мария КНЯЗЕВА
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Документальные фильмы покажут 16, 17 и 19 января бесплатно в Иркутске.Фото: Дом киноДокументальные фильмы покажут 16, 17 и 19 января бесплатно в Иркутске.Фото: Дом кино
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В Доме кино Иркутска покажут четыре документальных кинофильма в рамках проекта SiberiaDOC. В этом году в программе четыре картины.

- 16 января состоится просмотр ленты «Волк и семеро козлят» режиссёров Елены Гуткиной и Генриха Игнатова об отце и сыне, живущих в домике у леса, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

17 числа в афише Дома кино значится авторский фильм «Признаки жизни» Натальи Касьяновой о строительстве города будущего в Татарстане. 19 января иркутяне могут увидеть «Мотылёк» Артура Соклова о жизни маленького поселка Ярцево, куда не добраться ни на поезде, ни на машине, и «Сильная доля» Вадима Воронцова о мальчике Феде, потерявшем слух в раннем возрасте из-за перенесенного менингита. Начало показов в 16.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Документальные фильмы покажут 16, 17 и 19 января бесплатно в Иркутске
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