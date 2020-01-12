Чемпионат России по стрельбе из пневматики в Ижевске: иркутянин занял первое место
В Ижевске подходит к концу соревнования чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 40 регионов страны.
Участвовал во всероссийском соревновании и иркутский стрелок Артем Черноусов. Он занял первое место и стал чемпионом России.
- Артем соревновался в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Второе место у мастера спорта Леонида Екимова из Архангельской области. Третье у спортсмена их Якутии Александра Петрова.
Напомним, Артем Черноусов является кандидатом на Олимпиаду 2020 в Токио. Он готов ехать на престижный турнир даже если выступать там придется под нейтральным флагом.
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ИСТОЧНИК KP.RU