Прогноз погоды 13 января в Иркутске: днем до -15

13 Янв. 2020 2020-01-13T03:19:22+03:00

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В Иркутске в понедельник, 13 января, синоптики обещают переменную облачность, снега не ожидается. Ветер в течение дня будет дуть ветер юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура за окном утром -21 градус, днем столбики уличных термометров покажут -13…-15.

- По области - переменная облачность, без существенных осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха в регионе утром -28…-33, при натекании облачности -18…-23. Днем в Приангарье метеорологи прогнозируют -19…-24 градуса, местами -10…-15. Холоднее всего 13 числа - в северных, верхнеленских районах, там -18…-23, в пониженных формах рельефа до -30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU