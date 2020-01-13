Скульптуры изо льда, концерты, марафоны: Зимниада на Байкале начнется в феврале

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:37:30+03:00

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Международный фестиваль зимних игр на Байкале Зимниада пройдет в Прибайкалье уже в 18-ый раз. По традиции, начнется он в феврале, когда лед на священном озере окрепнет, чтобы на нем могло одновременно находиться большое количество человек.

Откроет Зимниаду байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм». Ее старт запланирован на 14 февраля. После 16-го числа начнется строительство ледяного городка на льду священного озера вблизи поселка Хужир. Это будет Olkhon Ice Fest. Открытие фестиваля пройдет 22 февраля и все три выходных дня – 22, 23 и 24 – здесь будет разная развлекательная программа с концертами, спортивными состязаниями. Прибавьте ко всему этому красоту зимнего Ольхона – лепота!

Еще одним ярким событием для иркутян станет фестиваль ледяных скульптур на Байкале. В поселке Листвянка расчистят природный каток. В этом году он ожидается в форме воздушного шара. Установят горки и трехметровую кованую лиственницу. Все это в вечернее время будет светиться яркими огнями.

Также в рамках Зимниады 2020 на Байкале пройдут студенческий марафон «Голубой Байкал», марафон 42 км на коньках, гольф на ледовом поле, музыкальный фестиваль «Синий лед», соревнования альпинистов «Байкализм», экспедиции на квадроциклах. А в Бурятии проведут «Сказочный Сагаалган». Подробности здесь. Новый год по восточному календарю нынче наступит 24 февраля. Кстати, отметят Сагаалган и в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU