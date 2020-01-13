13 Янв. 2020 2020-01-13T07:04:58+03:00

Угрозы подтопления в селе Олха в Шелеховском районе больше нет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Жители села Олха в Шелеховском районе могут вздохнуть свободно: угрозы подтопления жилых домов в населенном пункте больше нет. Ранее русло ручья Винокурный перемерзло, уровень воды резко понизился, и она стала подступать к зданиям, находящимся на берегу. Из-за этого в сельском поселении даже ввели режим ЧС.

- Специалисты приняли решение прокопать траншею длинной около 600 метров, чтобы восстановить русло реки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - на сегодняшний день все работы практически завершены.

Несмотря на то, что угроза подтопления окончательно миновала, режим чрезвычайной ситуации в Шелеховском районе до сих пор сохраняется. Он будет снят лишь тогда, когда работы по строительству траншеи окончательно завершатся, а в населенном пункте ликвидируют все последствия паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU