7349 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за прошедшую неделю

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:43:26+03:00

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Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Иркутской области остается стабильной. Несмотря на то, что во многих районах количество заболевших растет, в целом статистика показывает, что их количество ниже эпидемического порога на 51,8 процента.

- За прошедшую неделю в Иркутской области диагноз ОРВИ поставили 7349 пациентам, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Причем, 5686 из них - дети.

Специалисты предупреждают: если вы обнаружили у себя симптомы ОРВИ, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он своевременно поставил диагноз и назначил правильные лекарства.

Также нужно обязательно обезопасить себя, чтобы не подцепить вирус в общественных местах. Для этого можно пользоваться медицинской маской. Ее нужно надевать таким образом, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок и плотно прилегала к лицу. Менять ее необходимо раз в 3 часа, а использовать можно только один раз. Ни в коем случае нельзя касаться руками фильтрующей поверхности. Если это произошло, обязательно вымойте руки.

ИСТОЧНИК KP.RU