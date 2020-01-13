Иркутяне сняли на видео неизвестную жидкость, которую попала в воды реки Ангара

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:57:28+03:00

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Вчера, в социальных сетях появилось видео, снятое на набережной реки Ангары в Ленинском районе Иркутска. На кадрах видно, как неподалеку от улицы Курганской в поселке Боково в воде плавает непонятная жидкость. Кто и почему сбросил ее прямо в реку – неизвестно. Западно-Байкальской межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

- Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области лично обратил внимание на происшествие, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Проверка проходит при участии Росприроднадзора, Службы охраны природы и озера Байкал. По предварительной версии, неизвестная жидкость была сточными водами.

Исполняющий обязанности губернатора распорядился, чтобы были приняты все необходимые меры. В первую очередь, нужно установить источник сброса, а также провести экспертизы, чтобы оценить ущерб, который нанесен природе. В месте, где была найдена неизвестная жидкость, специалисты уже сегодня возьмут пробы воды.

ИСТОЧНИК KP.RU