Детский сад на улице Зимней открыл свои двери для маленьких иркутян

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:18:50+03:00

Четыре группы уже начали свою работу, а остальные воспитанники пока проходят медицинский осмотр

Изменить размер текста: A A

Новый детский сад на улице Зимней в Иркутске начал работу. Уже четыре группы дошколят занимаются в новом здании. Остальные малыши пока только готовятся - проходят медицинский осмотр. Всего садик сможет принять в своих стенах 350 ребятишек.

- Строительство завершили в конце сентября 2019 года, - рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. – Сейчас дошкольное учреждение оформляет лицензии на осуществление образовательной деятельности. Разрешения от Роспотребнадзора и Госпожнадзора, которые являются главными, уже получены.

Садик готов принять 16 дневных групп. Причем воспитанниками смогут стать даже малыши до трех лет. Для ребят с ограниченными возможностями также созданы условия. У каждой группы есть своя игровая комната, буфет и раздевальные. Кроме этого, в саду есть музыкальный и спортивные зал, плавательный бассейн и медицинский кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU