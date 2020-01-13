Пенсионерка попала под колеса маршрутного автобуса в Братске
Накануне в Братске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 64-летняя женщина. Все произошло утром 11 января на одной из автобусных остановок города. Пенсионерка поскользнулась на дороге и упала прямо под заднее колесо транспортного средства, которое только начало движение. Водитель автобуса не сразу заметил женщину и наехал на нее.
- В результате аварии женщина серьезно не пострадала - она получила травму ноги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ее доставили в ближайшую больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку этого дорожно-транспортного происшествия. Им необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего и определить степень вины обоих участников ДТП. Дорожные инспекторы призывают всех, кто оказался свидетелем аварии, сообщить об этом, позвонив в братское отделение ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU