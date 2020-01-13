2020-01-13T11:01:53+03:00
Происшествия

Пенсионерка попала под колеса маршрутного автобуса в Братске

Ее доставили в больницу с травмой ноги
Анна ПОПОВА
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Пенсионерка попала под колеса маршрутного автобуса в БратскеПенсионерка попала под колеса маршрутного автобуса в БратскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне в Братске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 64-летняя женщина. Все произошло утром 11 января на одной из автобусных остановок города. Пенсионерка поскользнулась на дороге и упала прямо под заднее колесо транспортного средства, которое только начало движение. Водитель автобуса не сразу заметил женщину и наехал на нее.

- В результате аварии женщина серьезно не пострадала - она получила травму ноги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ее доставили в ближайшую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку этого дорожно-транспортного происшествия. Им необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего и определить степень вины обоих участников ДТП. Дорожные инспекторы призывают всех, кто оказался свидетелем аварии, сообщить об этом, позвонив в братское отделение ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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