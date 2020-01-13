13 Янв. 2020 2020-01-13T11:33:39+03:00

Стало обидно за товарища: сибиряк спалил дом женщины, которая подала в суд на его друга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Посиделки с другом для 31-летнего братчанина закончились уголовным делом. Виновата во всем женщина. С чего все началось? Мужчина и его знакомый выпивали. Приятель поделился новостью: он украл у соседки доски с дачного участка, а та, в свою очередь, пошла в полицию с заявлением о краже. Мужчине стало обидно за товарища. Он решил отомстить.

- Преступник пришел к дачному дому соседки, который находился в поселке Моргудон в Братске. Он облил крыльцо бензином, поджег его и, когда убедился, что крыльцо загорелось, убежал, - рассказали в пресс-службе Братского городского суда. – Огонь полностью уничтожил постройку. В результате пожара имуществу потерпевшей нанесен ущерб на сумму 32500 рублей.

Мужчина признался в том, что он совершил поджог. За месть преступнику дали срок – 2 года условно. Суд признал его виновным по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU