2020-01-13T13:33:11+03:00
Общество

Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару

На месте происшествия взяли пробу воды, чтобы узнать, какой вред был нанесен
Виктория ГЕРКО
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Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару. Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару. Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.
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Отвечать за неизвестную жидкость, которую увидели в водах Ангары иркутяне, будет городской «Водоканал». Организацию привлекли к ответственности, ведь, как оказалось, в этом районе контроль за сбросом сточных вод осуществляет именно она.

- Сегодня в микрорайоне Боково проводился плановый осмотр - обследовали акваторию и водоохранную зону, - сообщает ИА Сибирские новости. – Во время рейда взяли пробу из реки, чтобы определить, какое негативное воздействие оказал сброс сточных вод.

После того, как результаты анализа будут готовы, управление примет решение о наказании. Напомним, вчера, в социальных сетях появилось видео, снятое на набережной Ангары в Ленинском районе города. На кадрах видно, как неподалеку от улицы Курганской в поселке Боково в воде плавает непонятная жидкость. Как выяснилось позже, в реку попали сточные воды. Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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