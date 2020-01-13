13 Янв. 2020 2020-01-13T13:33:11+03:00

Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару. Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

На месте происшествия взяли пробу воды, чтобы узнать, какой вред был нанесен

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Отвечать за неизвестную жидкость, которую увидели в водах Ангары иркутяне, будет городской «Водоканал». Организацию привлекли к ответственности, ведь, как оказалось, в этом районе контроль за сбросом сточных вод осуществляет именно она.

- Сегодня в микрорайоне Боково проводился плановый осмотр - обследовали акваторию и водоохранную зону, - сообщает ИА Сибирские новости. – Во время рейда взяли пробу из реки, чтобы определить, какое негативное воздействие оказал сброс сточных вод.

После того, как результаты анализа будут готовы, управление примет решение о наказании. Напомним, вчера, в социальных сетях появилось видео, снятое на набережной Ангары в Ленинском районе города. На кадрах видно, как неподалеку от улицы Курганской в поселке Боково в воде плавает непонятная жидкость. Как выяснилось позже, в реку попали сточные воды. Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU