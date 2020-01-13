Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару
Отвечать за неизвестную жидкость, которую увидели в водах Ангары иркутяне, будет городской «Водоканал». Организацию привлекли к ответственности, ведь, как оказалось, в этом районе контроль за сбросом сточных вод осуществляет именно она.
- Сегодня в микрорайоне Боково проводился плановый осмотр - обследовали акваторию и водоохранную зону, - сообщает ИА Сибирские новости. – Во время рейда взяли пробу из реки, чтобы определить, какое негативное воздействие оказал сброс сточных вод.
После того, как результаты анализа будут готовы, управление примет решение о наказании. Напомним, вчера, в социальных сетях появилось видео, снятое на набережной Ангары в Ленинском районе города. На кадрах видно, как неподалеку от улицы Курганской в поселке Боково в воде плавает непонятная жидкость. Как выяснилось позже, в реку попали сточные воды. Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU