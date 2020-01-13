13 Янв. 2020 2020-01-13T13:38:10+03:00

Иордань на заливе Якоби в Иркутске будет работать с утра до позднего вечера 19 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 19 января, все православные верующие Иркутска смогут окунуться в иордань на заливе Якоби, которая будет готова к празднику Богоявления. В этот день торжественные мероприятия начнутся с самого утра. Крестный ход пройдет от Александро-Невского храма до залива Якоби. В 10:00 состоится освещение купели, после чего все желающие смогут окунуться в нее и набрать святой воды.

- Иордань можно будет посетить до 23:30, - сообщает ИА Байкал24. - А в ночь на 20 января она уже будет засыпана снегом.

Лед на заливе Якоби уже в хорошем состоянии и готов выдержать наплыв верующих - его толщина достигает 58 сантиметров. Пробы воды из купели уже взяли на исследование специалисты Роспотребнадзора. 19 января возле иордани разместят палатки для переодевания и обогрева и оборудуют парковочные места для автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU