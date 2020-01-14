14 Янв. 2020 2020-01-14T03:19:56+03:00

Прогноз погоды 14 января в Иркутске: сегодня без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске, 14 января, по прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность. Снег пойти не должен. Ветер во вторник дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха за окном утром до -20…-22. Днем потеплеет до -10…-12 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром в отдельных районах туман.

Ветер в Приангарье «гуляет» южной четверти со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура в регионе утром -30…-35, при натекании облачности -20…-25 градусов. Днем жителям Иркутской области синоптики обещают -10…-15, в пониженных формах рельефа до -20…-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU