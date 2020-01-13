2020-01-13T14:06:04+03:00
Общество

Парковка на двух улицах Иркутска в ближайшее время будет запрещена

Это связано с тем, что стоящие автомобили мешают проезду другого транспорта, в том числе трамваев
Анна ПОПОВА
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Парковка на двух улицах Иркутска в ближайшее время будет запрещенаПарковка на двух улицах Иркутска в ближайшее время будет запрещенаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! Если вы живете или работаете в районе улиц Пискунова и Красноказачья, то впредь внимательно выбирайте место для парковки. Там в ближайшее время запретят остановку для всех транспортных средств.

- С 20 января будет запрещена парковка с четной стороны улицы Пискунова на участке от Депутатской до Красноказачьей и на нечетной стороне - на отрезке от Красноказачьей до Омулевского, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Это связано с тем, что стоящие автомобили мешают движению трамваев.

Также с 14 января нельзя будет оставлять автомобили на перекрестке улиц Красноказачья и Зверева. Там уже установлены запрещающие знаки и видеокамеры. На этом участке дороги припаркованные машины не давали свободно проехать другим автомобилям. Обязательно обратите внимание на новые ограничения, чтобы потом не пришлось забирать свою "ласточку" со штрафстоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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