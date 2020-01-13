Штраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из Братска
Водителя из Братска, который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инспекторы ГИБДД остановили на участке трассы «Вилюй» 28 января 2019 года.
Во время составления протокола, 41-летний автомобилист, который оказался местным предпринимателем, предложил полицейскому договориться. Чтобы избежать наказания, водитель передал инспектору взятку в 30 тысяч рублей и попросил того не составлять на него протокол об административном правонарушении. Однако, инспектор отказался брать деньги и сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам. На нарушителя было возбуждено уголовное дело, а в конце декабря он услышал приговор суда.
- За покушение на дачу взятки должностному лицу, мужчине назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда.
Смягчающим обстоятельством в этом деле послужило то, что водитель признал вину и раскаялся. Кроме того, у мужчины, который ранее не был судим, на попечении находится несовершеннолетний ребенок, а также мать и брат-инвалиды.
ИСТОЧНИК KP.RU