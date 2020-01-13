Штраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из Братска

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:19:04+03:00

Полицейский не стал брать деньги, и сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам

Изменить размер текста: A A

Водителя из Братска, который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инспекторы ГИБДД остановили на участке трассы «Вилюй» 28 января 2019 года.

Во время составления протокола, 41-летний автомобилист, который оказался местным предпринимателем, предложил полицейскому договориться. Чтобы избежать наказания, водитель передал инспектору взятку в 30 тысяч рублей и попросил того не составлять на него протокол об административном правонарушении. Однако, инспектор отказался брать деньги и сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам. На нарушителя было возбуждено уголовное дело, а в конце декабря он услышал приговор суда.

- За покушение на дачу взятки должностному лицу, мужчине назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

Смягчающим обстоятельством в этом деле послужило то, что водитель признал вину и раскаялся. Кроме того, у мужчины, который ранее не был судим, на попечении находится несовершеннолетний ребенок, а также мать и брат-инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU