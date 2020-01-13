2020-01-13T17:19:04+03:00
Происшествия

Штраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из Братска

Полицейский не стал брать деньги, и сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Штраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из БратскаШтраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из БратскаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Водителя из Братска, который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инспекторы ГИБДД остановили на участке трассы «Вилюй» 28 января 2019 года.

Во время составления протокола, 41-летний автомобилист, который оказался местным предпринимателем, предложил полицейскому договориться. Чтобы избежать наказания, водитель передал инспектору взятку в 30 тысяч рублей и попросил того не составлять на него протокол об административном правонарушении. Однако, инспектор отказался брать деньги и сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам. На нарушителя было возбуждено уголовное дело, а в конце декабря он услышал приговор суда.

- За покушение на дачу взятки должностному лицу, мужчине назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

Смягчающим обстоятельством в этом деле послужило то, что водитель признал вину и раскаялся. Кроме того, у мужчины, который ранее не был судим, на попечении находится несовершеннолетний ребенок, а также мать и брат-инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Могла уехать в Иркутск: 16-летняя школьница пропала без вести в Улан-Удэ
Штраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из Братска
Парковка на двух улицах Иркутска в ближайшее время будет запрещена
Иордань на заливе Якоби в Иркутске будет работать с утра до позднего вечера 19 января
Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару
Мошенники украли 120 тысяч рублей с банковских карт жителей Усолья-Сибирского
Стало обидно за товарища: сибиряк спалил дом женщины, которая подала в суд на его друга
Пенсионерка попала под колеса маршрутного автобуса в Братске
Детский сад на улице Зимней открыл свои двери для маленьких иркутян
Иркутяне сняли на видео неизвестную жидкость, которую попала в воды реки Ангара
Иркутская нефтяная компания поставила 50 миллионов тонн нефти в магистральный трубопровод ВСТО
Банда черных лесорубов из Иркутской области нарубила деревьев на 16 миллионов рублей
7349 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за прошедшую неделю
Угрозы подтопления в селе Олха в Шелеховском районе больше нет
Иркутяне предпочли провести новогодние каникулы дома
Скульптуры изо льда, концерты, марафоны: Зимниада на Байкале начнется в феврале
Рада мячам и машинкам: зоопарк Иркутска просит приносить игрушки для шимпанзе Леи
Пытался украсть телефон – сел на 3 года: иркутянина осудили за разбой
Прогноз погоды 13 января в Иркутске: днем до -15
Чемпионат России по стрельбе из пневматики в Ижевске: иркутянин занял первое место