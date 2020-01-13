2020-01-13T18:11:04+03:00
Происшествия

Могла уехать в Иркутск: 16-летняя школьница пропала без вести в Улан-Удэ

Девятиклассница исчезла 13 января
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Могла уехать в Иркутск: 16-летняя школьница пропала без вести в Улан-Удэ. Фото: Восточно-Сибирское линейное управление на транспорте.Могла уехать в Иркутск: 16-летняя школьница пропала без вести в Улан-Удэ. Фото: Восточно-Сибирское линейное управление на транспорте.
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О пропаже 16-летней Марии Синьковой из Улан-Удэ полицейским сообщила ее взволнованная мать. Она рассказала, что 13 января около 17.00 часов, девятиклассница ушла из дома №11 в микрорайон 111, и не вернулась. Никто из родных и друзей о ее местонахождении ничего не знает. Полицейские выяснили, что ранее из дома девушка никогда не уходила. Не исключено, что пропавшая могла уехать в Иркутск.

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте сообщают особые приметы пропавшей школьницы. На вид ей 16 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, черные распущенные волосы, глаза карие, лицо европеоидного типа. На момент ухода была одета в бело-розовую джинсовую куртку с воротником и капюшоном, черные брюки, и черные угги.

Сейчас девушку ищут полицейские, а также волонтеры и все неравнодушные местные жители. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Марии Синьковой, просят сообщить в Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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