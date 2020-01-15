15 Янв. 2020 2020-01-15T03:12:40+03:00

Прогноз погоды 15 января в Иркутске: днем до -12 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В среду, 15 января, в Иркутске, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер в столице Приангарья дует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. За окном иркутян этим утром около -20. Днем столбики уличных термометров покажут -10…-12 градусов.

- По области – переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром в отдельных районах туман.

Ветер в регионе южной четверти. Скорость воздушных масс 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Иркутской области метеорологи прогнозируют температуру воздуха утром -18…-23, при прояснении -28…-33. Днём в Приангарья -10…-15, в пониженных формах рельефа -20…-25.

Местами в западных районах области, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья утром -11…-16, днём там -4 градуса .

ИСТОЧНИК KP.RU