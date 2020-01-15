2020-01-15T04:01:41+03:00
Общество

Спустя 2 месяца – домой: четверняшек выписали из роддома в Улан-Удэ

Четверняшки - три брата и сестренка – родились 22 ноября в Бурятии
Мария КНЯЗЕВА
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Спустя 2 месяца – домой: четверняшек выписали из роддома в Улан-Удэ. Фото: страница Алексея Цыденова в соцсетях.Спустя 2 месяца – домой: четверняшек выписали из роддома в Улан-Удэ. Фото: страница Алексея Цыденова в соцсетях.
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Громких криков «Поздравляем!» в стенах роддома не услышишь. Даже такое радостное событие, как долгожданная выписка, проходит максимально тихо. Родственники и родители часто боятся разбудить новорожденного. А когда их целых 4!

Накануне из республиканского перинатального центра в Улан-Удэ выписали большую семью. Уникальное событие, которое вызывает восхищение – рождение четверняшек произошло в Республике Бурятия 22 ноября. В семье Марины и Андрея Дядюк родились три братики и сестренка. За новорожденными малышами круглосуточно следили медики. За два месяца малыши окрепли и решено было отпустить их домой.

- Дети и мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от родных и близких, врачей и медсестер и всех неравнодушных жителей Бурятии, - написал на своей странице в соцсетях глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. - Я тоже от всей души поздравляю счастливых родителей и желаю малышам расти здоровыми, активными, умными и радовать маму и папу.

Кроме того Цыденов отмечает, что за всю историю Бурятии четверняшки в республике родились впервые, поэтому к детям сразу столько внимания. Как отметил чиновник, на ближайшей сессии Народного Хурала будет решаться вопрос о выделении семье субсидии для приобретения жилья. Ведь по нормам, 18 кв.метров на человека, Дядюкам теперь уже с 5 детьми (есть старший ребенок – прим.авт.) нужна жилплощадь 126 кв.метров. Кроме того все положенные выплаты они получат.

- Ежемесячно родители будут получать порядка 36 тысяч рублей в виде пособий и соцвыплат на детей, - подчеркивает Алексей Цыденов. - Также семья получит федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, дальневосточный маткапитал - 136 тысяч рублей и региональный маткапитал - 50 тысяч рублей. Всего 639 тысяч рублей.

Родители уже дали имена четверняшкам – нарекли Кирилл, Никита, Егор и Лиза. Отмечается, что когда детишки подрастут, они смогут пойти в детский сад без очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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