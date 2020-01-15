2020-01-15T04:32:27+03:00
Происшествия

Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске

Транспорт был в это время недалеко от остановки «Кафе»
Мария КНЯЗЕВА
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Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS ИркутскВез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск
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- Выбегаем, автобус горит! – так закончилась поездка иркутян, ехавших из центра города в микрорайон «Иркутск-2».

В девятом часу вечера, примерно 20:20, 14 января вспыхнуло пламя в общественном транспорте на ул. Сибирских партизан, недалеко от остановки «Кафе». К счастью, всем пассажирам удалось выбраться из салона. Погибших и пострадавших нет.

- В 20.37 пожар был ликвидирован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске
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