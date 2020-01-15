Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске
- Выбегаем, автобус горит! – так закончилась поездка иркутян, ехавших из центра города в микрорайон «Иркутск-2».
В девятом часу вечера, примерно 20:20, 14 января вспыхнуло пламя в общественном транспорте на ул. Сибирских партизан, недалеко от остановки «Кафе». К счастью, всем пассажирам удалось выбраться из салона. Погибших и пострадавших нет.
- В 20.37 пожар был ликвидирован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU