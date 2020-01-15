2020-01-15T05:25:43+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Улан-Удэ: Hyundai Solaris врезался в столб

Погиб один человек, еще двое получили травмы [шокирующее видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП в Улан-Удэ: Hyundai Solaris врезался в столб. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.Смертельное ДТП в Улан-Удэ: Hyundai Solaris врезался в столб. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.
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Страшная авария произошла ранним утром, 15 января в Улан-Удэ. Около 06.35 утра, на улице Терешковой. водитель Hyundai Solaris на скорости врезался в световую опору. Удар был такой силы, что седан превратился в груду искореженного металла. Чтобы доставть из салона водителя и пассажиров, спасателям пришлось разрезать машину.

- Находившийся в салоне 24-летний мужчина погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Еще двоих человек с различными травмами доставили в больницу.

Добавим, что из-за аварии в этом районе было закрыто движение трамваев. Горожан предупреждают о том, чтобы они пересаживались на другой транспорт. Все подробности ДТП продолжают выяснять инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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