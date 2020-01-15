2020-01-15T06:32:36+03:00
Происшествия

За разглашение сведений о клиентах уволили сотрудниц одного из банков Иркутска

Они передали знакомому данные о 32 горожанах, взявших деньги в кредит
Ольга СЛАВИЧЕВА
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За разглашение сведений о клиентах уволили сотрудниц одного из банков Иркутска.За разглашение сведений о клиентах уволили сотрудниц одного из банков Иркутска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Год назад девушки –операционистки, по просьбе своего 23-летнего знакомого, передали ему подробные сведения о иркутянах, оформивших кредит в отделении банка. Это не казалось барышням чем-то предосудительным, хотя о банковской тайне и необходимости ее сохранять они, конечно, знали. Но молодой человек был очень убедителен. К тому же ничего плохого не замышлял – хотел помочь клиентам вернуть деньги за страховку. Так оно и было.

- В дальнейшем полученные сведения он использовал для установления контактов с клиентами банка и по договоренности с ними за определенную плату оформления возвратов страховых премий, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Трудно было предположить, что в отделении не заметят, что клиенты один за другим стали оформлять отказ от страховки.

-Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, - уточняют в ведомстве. - Все обвиняемые раскаялись и признали свою вину. Двоим из них назначены судебные штрафы в размере 20 000 рублей, одной – 10 000 рублей.

Сотрудницы банка после разбирательств сразу стали бывшими. Найти работу в финансовой сфере после этого скандала им будет крайне сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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