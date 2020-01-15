2020-01-15T06:32:40+03:00
Общество

Сергей Сокол примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию

15 января Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.
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Президент России Владимир Путин выступит 15 января с традиционным ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ. В мероприятии, которое пройдет в Москве, примет участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

В числе приглашенных на оглашение послания – члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели законодательных органов регионов, общественные деятели.

Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В своем докладе он отражает видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

Напомним, впервые послание президента РФ Федеральному Собранию было оглашено в 1994 году Борисом Ельциным. Президент России Владимир Путин впервые обратился с посланием в 2000 года. В новейшей истории страны это послание – 26 по счету и 16 – для Владимира Путина. По его итогам президент утверждает перечень поручений по его реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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