Неизвестным веществом отравились шесть жителей Тайшета

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:22:30+03:00

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Сразу шесть человек, живущие по улице Ключевая в Тайшете, утром 14 января почувствовали себя плохо и обратились к врачам. Жильцы пожаловались на давление и учащенное сердцебиение. А перед этим, по их словам, все они почувствовали непонятный запах.

По предварительной версии, трех человек госпитализировали, еще троим врачи оказали первую помощь. Из-за чего именно отравились местные жители, пока выясняют специалисты.

- На месте взяты пробы воды и воздуха, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в Роспотребнадзоре Тайшета. – Результаты будут известны позже.

Добавим, что в соцсетях появилась фотография распоряжения администрации Тайшета, в котором власти рекомендуют жителям близлежащих домов эвакуироваться до выяснения источника загрязнения. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий, возможно, вскоре появятся новые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU