2020-01-15T08:38:55+03:00
Происшествия

На трассе в Слюдянке задержали автомобилистов с признаками наркотического опьянения

Водитель и его друзья везли в Иркутск наркотики прямо в салоне авто
Мария ОСИПОВА
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На трассе в Слюдянке задержали автомобилистов с признаками наркотического опьяненияНа трассе в Слюдянке задержали автомобилистов с признаками наркотического опьяненияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Водителя и двух пассажиров автомобиля «Тойота Королла Филдер», ехавших со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска, задержали полицейские в Слюдянском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодые люди показались подозрительными сотрудникам ГИБДД.

- Внешний вид водителя и его попутчиков, их поведение указывало на то, что они находятся в состоянии наркотического опьянения, - пояснили в ведомстве. – Сотрудники ГИБДД решили осмотреть автомобиль.

При досмотре машины опасения полицейских подтвердились: на заднем сиденье авто инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом коричневого цвета и пластиковую литровую канистру с жидкостью с резким специфическим запахом. Находку изъяли и направили не экспертизу. Оказалось, что в пакете автомобилисты везли гашиш весом 300 граммов, а в канистре – гашишное масло весом около 460 граммов.

- Это является крупным размером, - сказали в полиции. – В отношении водителя иномарки составлен протокол об административном правонарушении за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения. Пассажиры направлены на освидетельствование в медицинское учреждение. Один из них признался, что изготовил изъятые наркотики для собственного потребления.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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