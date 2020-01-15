15 Янв. 2020 2020-01-15T11:53:26+03:00

Пьяный сибиряк едва не избил полицейского на вокзале в Кирове. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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Уголовное дело за нападение на сотрудника полиции завели на 45-летнего жителя Иркутской области в Кирове. Как сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России, пьяный мужчина пытался сесть в поезд и закатил скандал.

Инцидент произошел вечером 12 января 2020 года на железнодорожном вокзале Кирова. Пассажир из Иркутской области купил билет на поезд, но прежде, чем сесть в него, изрядно выпил. Проводники отказались запускать пьяного мужчину в вагон, на что тот устроил скандал. В итоге на перрон пришлось вызвать наряд транспортной полиции.

Когда стражи порядка попытались препроводить дебошира в отдел, тот начал сопротивляться и ударил одного из полицейских кулаком по голове. За попытку избить представителя власти сибиряка немедленно скрутили.

- Возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, - прокомментировали в ведомстве. – Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU