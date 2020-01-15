2020-01-15T12:25:49+03:00
Происшествия

Уйти не получилось: полицейские поймали угонщика «Toyota Land Cruiser» по дороге в Ангарск

Мужчина пытался скрыться от преследования, устроив гонки на Московском тракте
Виктория ГЕРКО
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Уйти не получилось: полицейские поймали угонщика «Toyota Land Cruiser» по дороге в Ангарск.Уйти не получилось: полицейские поймали угонщика «Toyota Land Cruiser» по дороге в Ангарск.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Кража автомобиля закончилась погоней не хуже, чем в кино. 42-летний мужчина похитил в Иркутске автомобиль «Toyota Land Cruiser - 100». О преступлении в полицию сообщил хозяин машины. Найти и автомобиль, и злоумышленника удалось, когда грабитель ехал по Московскому тракту в Ангарск.

- Мужчина не включил фары автомобиля, поэтому на него обратили внимание сотрудники полиции и попросили остановиться, - сообщают в пресс-службе Росгвардии. – Но водитель тормозить не собирался. Наоборот, вдавил педаль газа в пол и попытался уйти от погони.

Но, увы, ничего не получилось. Все-таки преступника получилось остановить. Да и в машине он был не один. Вместе с угонщиком в автомобиле сидели трое молодых людей. Документов у парней с собой не было. Поэтому всех четверых доставили в отдел полиции. Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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