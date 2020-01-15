Ангарчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь сдать гараж через интернет

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:58:43+03:00

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В Ангарске очередной жертвой мошенников стала 59-летняя местная жительница. Женщина хотела сдать в аренду гаражный бокс за 2 тысячи 700 рублей в месяц. Объявление об аренде гаража сибирячка разместила в интернете. Вскоре на него откликнулся мужчина. Он позвонил пожилой ангарчанке и сообщил, что готов оплатить аренду сразу за три месяца. После звонка женщине пришло СМС о поступлении на ее банковский счет 8 тысяч 100 рублей.

- Вроде бы, ничего подозрительного, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Однако сообщение пришло с обычного мобильного телефона, а не с номера банка. Тем не менее, это не насторожило пострадавшую.

Отправив женщине ложное СМС, незнакомец снова перезвонил и сказал, что ему необходим чек о снятии наличных, датированный именно этим днем. Доверчивая ангарчанка отправилась к банкомату и под диктовку лже-арендатора выполнила ряд операций, подключив тем самым свой личный кабинет к мобильному телефону афериста.

- В результате мошенники обналичили с карты потерпевшей 49 тысяч рублей, да еще и онлайн оформили на нее кредит, - говорят в полиции. – По заявлению женщины оперативники выяснили, что номер абонента, с которого звонил лже-арендатор, зарегистрирован на территории Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU