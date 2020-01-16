2020-01-16T03:17:21+03:00
Общество

Прогноз погоды 16 января в Иркутске: ветер до 7 м/с

По области – днем до -25
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 16 января в Иркутске: ветер до 7 м/сПрогноз погоды 16 января в Иркутске: ветер до 7 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в четверг, 16 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в столице Приангарья дует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Утром за окном жилья иркутян до -21, днем столбики уличных термометров покажут -11…-13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в Приангарье утром -12…-17, при прояснении -22…-27, в центральных, южных, верхнеленских и северо-восточных районах -19…-24, в пониженных формах рельефа -28…-33.

Днем на территории Иркутской области температура воздуха, по прогнозам метеорологов, -10…-15. Если небо затянет облаками, будет -20…-25. Местами в западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья -4…-9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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