2020-01-15T14:53:57+03:00
Общество

В Листвянском лесничестве задержали мужчину, который занимался незаконной охотой

С собой у него было ружье и боеприпасы, к счастью, подстрелить зверя он не успел
Виктория ГЕРКО
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В Листвянском лесничестве задержали мужчину, которые занимался незаконной охотой.В Листвянском лесничестве задержали мужчину, которые занимался незаконной охотой.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следы на снегу от огромных сапог. Так нашли браконьера госинспекторы, когда патрулировали территорию Листвянского лесничества. К счастью, убить зверя задержанный не успел. Но точно планировал это сделать. С собой у охотника было оружие и патроны к нему. Чтобы не привлекать внимание и не создавать шум, передвигался он пешком - без снегохода.

- На мужчину оформили протокол об административном нарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории, - сообщает ИА Байкал24. – За попытку незаконного отстрела животных браконьер заплатит рублей. Ему грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Ружье у охотника пришлось забрать и отдать сотрудниками полиции. Впрочем, не только этот охотник хотел пострелять на особо охраняемой территории. С начала года госинспекторы уже оформили 7 протоколов с подобными нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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