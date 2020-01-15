2020-01-15T14:52:28+03:00
Спорт

Зимние юношеские Олимпийские игры: иркутские керлингисты вышли в четвертьфинал

За выход в полуфинал наши спортсмены поборются со Швейцарией
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Зимние юношеские Олимпийские игры: иркутские керлингисты вышли в четвертьфинал. Фото: группа министерства спорта Иркутской области в соцсетяхЗимние юношеские Олимпийские игры: иркутские керлингисты вышли в четвертьфинал. Фото: группа министерства спорта Иркутской области в соцсетях
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Иркутские керлингисты Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и их капитан Валерия Денисенко продолжают борьбу за медали зимниих юношеских Олимпийских игр 2020, которые проходят в Швейцарии. Наши спортсмены вышли в четвертьфинал среди смешанных команд, и уже 15 января поборются за выход в полуфинал со командой Швейцарии.

- На групповом этапе иркутские керлингисты одержали четыре победы из пяти, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Они выиграли у команды Польши со счетом 5:2. До этого обыграли сборные Республики Корея (9:2), Испании (11:4), Эстонии (8:4). Уступили только канадцам.

Добавим, что от Иркутской области в Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года также участвуют воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Они начнут бороться за медали 17 января на санной трассе в Санкт-Морице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Зимние юношеские Олимпийские игры: иркутские керлингисты вышли в четвертьфинал
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