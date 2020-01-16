2020-01-16T05:03:54+03:00
Общество

Путин поручил рассмотреть возможность выпуска самолетов «Байкал»

Президент России Владимир Путин предлагает создать их на основе прототипа ТВС-2ДТС
Мария КНЯЗЕВА
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Путин поручил рассмотреть возможность выпуска самолетов «Байкал».Фото: сайт "Президент России"Путин поручил рассмотреть возможность выпуска самолетов «Байкал».Фото: сайт "Президент России"
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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продумать возможность запуска серийного производства самолета «Байкал». Об этом стало известно после совещания главы государства с членами Правительства РФ. В перечне поручений, опубликованном на сайте президента России, создание легкого многоцелевого судна числится под номером 5 и звучит так:

«Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учётом реализации проекта по созданию лёгкого многоцелевого самолёта, обратив особое внимание на объёмы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и лётно-технические параметры».

Кроме того, президент отметил, что нужно создавать условия для перелетов в труднодоступные районы Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Также членам Правительства надо подумать и внести предложения о создании авиакомпании, которая будет на суднах российского производства перевозить пассажиров и грузы на Дальнем Востоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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