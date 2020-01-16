Путин поручил рассмотреть возможность выпуска самолетов «Байкал»
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продумать возможность запуска серийного производства самолета «Байкал». Об этом стало известно после совещания главы государства с членами Правительства РФ. В перечне поручений, опубликованном на сайте президента России, создание легкого многоцелевого судна числится под номером 5 и звучит так:
«Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учётом реализации проекта по созданию лёгкого многоцелевого самолёта, обратив особое внимание на объёмы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и лётно-технические параметры».
Кроме того, президент отметил, что нужно создавать условия для перелетов в труднодоступные районы Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Также членам Правительства надо подумать и внести предложения о создании авиакомпании, которая будет на суднах российского производства перевозить пассажиров и грузы на Дальнем Востоке.
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ИСТОЧНИК KP.RU