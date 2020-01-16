2020-01-16T07:45:56+03:00
Происшествия

СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублей

Девушка прошла у него обучение и вложилась в его «бизнес»
Мария КНЯЗЕВА
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СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублейСММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Подписавшись в социальных сетях на «тренера по маркетингу», иркутянка решила «почему бы и нет, попробую». Ведь профессии связанные с СММ (маркетинг в соц.сетях) сейчас востребованы.

- Женщина воспользовалась его услугами, прошла платное обучение и получила сертификат, а после собеседник предложил ей вложить деньги в его бизнес на выгодных условиях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Доверившись своему «тренеру», женщина перевела нужную сумму – 30 000 рублей. После чего «наставник» как в воду канул: страница в соц.сетях стала недоступна, ссылки на его курсы тоже. Сибирячке ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

- По данному факту в настоящее время проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорят полицейские.

Сотрудники МВД напоминают, что к любым сделкам в Сети нужно относиться крайне внимательно. Не доверять малознакомым людям и лучше советоваться с близкими, прежде чем перевести кому-то деньги. Возможно, коллективное обсуждение остановит от необдуманного поступка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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