Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу
В Швейцарии проходят Зимние юношеские Олимпийские игры. В городе Шампери выступают и иркутские керлингисты. Сегодня, 16 января, им предстоит бороться за бронзовые медали.
- Соперник нашей команды – сборная Новой Зеландии, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Игра начнется в 19.00 по иркутскому времени.
В составе российской команды – наши земляки - Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко. Напомним, что ребятам накануне удалось выйти в плей-офф.
После этого, 15 января в четверть финале керлингисты победили команду Швейцарии со счетом 7:5. Однако, в игре с Норвегией в полуфинале удача оказалась на стороне противника. Удастся ли иркутянам завоевать бронзу, станет известно уже совсем скоро.
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ИСТОЧНИК KP.RU