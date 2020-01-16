2020-01-16T08:16:38+03:00
Общество

Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу

Противник иркутян – команда Новой Зеландии
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Иркутские керлингисты с тренером Анной Трухиной(слева).Фото: Минспорта Иркутской областиИркутские керлингисты с тренером Анной Трухиной(слева).Фото: Минспорта Иркутской области
Изменить размер текста:

В Швейцарии проходят Зимние юношеские Олимпийские игры. В городе Шампери выступают и иркутские керлингисты. Сегодня, 16 января, им предстоит бороться за бронзовые медали.

- Соперник нашей команды – сборная Новой Зеландии, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Игра начнется в 19.00 по иркутскому времени.

В составе российской команды – наши земляки - Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко. Напомним, что ребятам накануне удалось выйти в плей-офф.

После этого, 15 января в четверть финале керлингисты победили команду Швейцарии со счетом 7:5. Однако, в игре с Норвегией в полуфинале удача оказалась на стороне противника. Удастся ли иркутянам завоевать бронзу, станет известно уже совсем скоро.

Читайте также:

Чемпионат России по стрельбе из пневматики в Ижевске: иркутянин занял первое место (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меняем собак на электроэнергию: иркутский зоопарк продает щенков Сиба-ину, чтобы заплатить за ЖКХ
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу
СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублей
Дети без присмотра: 3-летний мальчик и его младшая сестра погибли на пожаре в Иркутской области
Путин поручил рассмотреть возможность выпуска самолетов «Байкал»
МЧС: выход на лед Байкала сейчас опасен
Оплатил полмиллиона долгов по налогам, чтобы уехать из Иркутской области в Армению
Прогноз погоды 16 января в Иркутске: ветер до 7 м/с
Зимние юношеские Олимпийские игры: иркутские керлингисты вышли в четвертьфинал
В Листвянском лесничестве задержали мужчину, который занимался незаконной охотой
Парковка на улице Декабрьских Событий за зданием Пенсионного фонда будет запрещена с 1 февраля
Ангарчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь сдать гараж через интернет
Уйти не получилось: полицейские поймали угонщика «Toyota Land Cruiser» по дороге в Ангарск
Пьяный сибиряк едва не избил полицейского на вокзале в Кирове
На трассе в Слюдянке задержали автомобилистов с признаками наркотического опьянения
Исчез полгода назад: в Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова
Неизвестным веществом отравились шесть жителей Тайшета
Сергей Сокол примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию
За разглашение сведений о клиентах уволили сотрудниц одного из банков Иркутска
Смертельное ДТП в Улан-Удэ: Hyundai Solaris врезался в столб
Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске
Спустя 2 месяца – домой: четверняшек выписали из роддома в Улан-Удэ
Прогноз погоды 15 января в Иркутске: днем до -12