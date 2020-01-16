Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:16:38+03:00

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В Швейцарии проходят Зимние юношеские Олимпийские игры. В городе Шампери выступают и иркутские керлингисты. Сегодня, 16 января, им предстоит бороться за бронзовые медали.

- Соперник нашей команды – сборная Новой Зеландии, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Игра начнется в 19.00 по иркутскому времени.

В составе российской команды – наши земляки - Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко. Напомним, что ребятам накануне удалось выйти в плей-офф.

После этого, 15 января в четверть финале керлингисты победили команду Швейцарии со счетом 7:5. Однако, в игре с Норвегией в полуфинале удача оказалась на стороне противника. Удастся ли иркутянам завоевать бронзу, станет известно уже совсем скоро.

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ИСТОЧНИК KP.RU