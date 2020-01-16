2020-01-16T10:31:33+03:00
Происшествия

Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску

С начала года полицейские уже 5 раз изымали поддельные деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Ангарске начали распространять фальшивые деньги. Полицейские предупреждают горожан о том, что с начала этого года, уже пять раз удалось изъять подделки. Любопытно, что все банкноты номиналом 5 тысяч рублей, выпускались под серией «СА». Так как же ангарчанам распознать фальшивки?

- В первую очередь нужно обращать внимание на качество бумаги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Наличие водяных знаков, а также элементов защиты: микротексты - фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Если пунктирная защитная нить, расположенная на оборотной стороне купюры, легко сдвигается в сторону или имеет неровности, потертости, то это фальшивка. Также на поддельных купюрах легко стирается серийных знак, если на него попадет жидкость.

Полицейские просят ангарчан при обнаружении поддельных денег запомнить приметы человека, расплатившегося фальшивкой, а также при возможности проследить за его маршрутом. Ну и конечно, сразу звонить в ближайший отдел полиции. Добавим, что за изготовление или сбыт поддельных денег можно угодить за решетку на срок от двух до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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